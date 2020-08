Al manto sintetico dello Scoponi di Tolfa ci pensa direttamente il Comune - Terzo Binario News

Sarà direttamente il Comune di Tolfa a finanziare il manto in sintetico del campo Felice Scoponi. Questa la decisione assunta dal sindaco Luigi Landi, che si è trovato di fronte a un interrogativo: esporsi di più ma spalmando una somma consistente su un mutuo oppure rinunciare a qualche intervento sul paese ma senza pendenze future? E alla fine in piazza Vittorio Veneto si è optato per questa seconda ipotesi. Dunque dalle casse comunali usciranno circa 200 mila euro, una somma pesante ma che risolverà per qualche decennio il problema del campo sportivo.

“Una volta che ci siamo messi a fare i conti – spiega il primo cittadino collinare – è venuto fuori che passando attraverso il Credito Sportivo avremmo speso quasi 100mila euro in più, con la conseguenza di non poterci giovare delle economie nel bilancio. Andando con una gara diretta se ne spenderanno circa 200 mila, facendo senz’altro uno sforzo notevole ma evitando di far esporre l’ente per tanti anni>. Una decisione che avrà delle conseguenze sul breve periodo: molti meno investimenti sul paese: “È stata una scelta di campo, perché quei soldi sarebbero serviti per l’immagine di Tolfa e il suo abbellimento oltre che su altri settori, dove la spesa diminuisce sensibilmente e si stringerà la cinghia su qualunque aspetto, laddove possibile. Tuttavia, quello sullo Scoponi era un investimento necessario, una sponda indispensabile verso la società che ha dimostrato di operare bene e che, conscia di rappresentare Tolfa, si muove nel migliore dei modi>.

Dunque fra pochi giorni si passa alla pubblicazione della gara, che avrà tempi rapidissimi anche perché le opere di ristrutturazione sono quasi terminate e il 27 settembre c’è la prima di campionato dei biancorossi. «In realtà il Covid ha velocizzato le procedure. Per cui a breve partirà l’appalto del secondo stralcio per la posa del manto in sintetico. Nel frattempo è prevista la prima fase dell’omologazione, con sopralluogo dei rappresentanti della Lega Dilettanti, che certificheranno le opere di fondo come il drenaggio. Senza di essa, non si può dare il via libera al resto dell’impianto. Quanto ai lavori, questa settimana è previsto uno stop ma la prossima gli operai saranno al lavoro per terminarli» la conclusione del sindaco Landi.