Al Jova Beach Party di Cerveteri gli ospiti sono Paola Turci e Raf • Terzo Binario News

Ieri sul palco delirio per Renato Zero e applausi per Brunori Sas

Ecco chi sono gli ospiti di oggi nella seconda tappa di Marina di Cerveteri del Jova Beach Party 2022.

Con Lorenzo sul palco saliranno Raf e Paola Turci.

La voce su Raf era circolata già da ieri mentre invece è spuntata la sorpresa Brunori Sas, rimasta totalmente inedita.

Ma renato Zero invece c’era per davvero ed è stato delirio per i 40mila di Campo di Mare, che si sono scatenati soprattutto sulle note del Triangolo.

Stasera dunque tocca all’autore di Infinito insieme alla cantautrice romana.