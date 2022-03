Al Granarone nuovo appuntamento con il cinema di Pasolini: il professor Castiello presenta “Edipo Re” - Terzo Binario News

Sabato 26 marzo alle ore 17:00 al Granarone il film vincitore di due Nastri d’Argento

Prosegue con ampia partecipazione di pubblico la rassegna cinematografica che il Professor Michele Castiello, Docente di Storia del Cinema di UPTER Roma, sta conducendo all’interno dell’Aula Consiliare del Granarone a Cerveteri. Una rassegna patrocinata dall’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri e che Castiello sta curando con precisione e minuzia.

Un omaggio sentito e toccante a due pilastri del cinema italiano, come Pier Paolo Pasolini e Anna Magnani. Dopo il successo dei primi due appuntamenti, con “Il Decameron” e “Risate di gioia”, sabato 26 marzo terza proiezione: “Edipo Re”, capolavoro di Pasolini del 1967 liberamente tratto dall’omonima tragedia di Sofocle e con protagonista Franco Citti nel ruolo di Edipo e presentato in concorso alla 28ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Nel cast, Silvana Mangano, Alida Valli, Carmelo Bene e l’immancabile Ninetto Davoli. La pellicola, considerato un vero e proprio capolavoro della produzione del regista e drammaturgo, si è aggiudicata due Nastri d’Argento, uno per la miglior produzione, l’altro per la miglior scenografia.

“Continuano gli appuntamenti curati dal Professor Michele Castiello – dichiara Federica Battafarano, Assessora alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri – oramai conosciamo da tempo Michele e la passione con la quale ogni volta presenta i suoi appuntamenti cinematografici. Ricchi di particolari, di nozioni, di curiosità, di retroscena che solamente un grande appassionato di cinema come è lui possono riservare al pubblico, che incontro dopo incontro, proiezione dopo proiezione, è sempre più numeroso e attento. L’ingresso alla rassegna è gratuito e sarà regolamentato secondo le vigenti normative anti-covid. Al Professor Castiello rinnovo i miei complimenti e invito tutti gli appassionati a non perdersi le prossime proiezioni in programma”.

L’appuntamento è per sabato 26 marzo alle ore 17:00 presso l’Aula Consiliare del Granarone.