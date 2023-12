Al Granarone il Quartetto di Clarinetti Ulderico Paone in concerto • Terzo Binario News

Ad affiancare i Maestri Luchetti, Travagliati, Leonardo e Ricci, una straordinaria orchestra di soli clarinetti. Appuntamento per venerdì 29 dicembre alle ore 18:30

Da Vivaldi a Verdi, da Rossini all’indimenticato Ennio Morricone fino a Mozart.

Il Natale Caerite 2023 presenta uno degli appuntamenti più attesi: venerdì 29 dicembre alle ore 18:30 nell’Aula Consiliare del Granarone, un concerto straordinario, con quattro musicisti estremamente conosciuti e apprezzati in città.

Il Quartetto di Clarinetti Ulderico Paone, con i Maestri Marco Luchetti, Augusto Travagliati, Giulia Leonardo e Amedeo Ricci, per l’occasione accompagnati da una straordinaria orchestra di clarinetti, presentano “Italian Concert”, brani, melodie e colonne sonore del cinema, un viaggio in musica emozionante e travolgente che incanterà il pubblico. L’ingresso al concerto è libero e gratuito.

“Il Quartetto di Clarinetti Ulderico Paone è una meravigliosa realtà artistica della nostra città, composta da quattro musicisti che tutti noi conosciamo – ha detto Federica Battafarano, Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri – quattro grandi artisti, ma soprattutto quattro grandi amici, che al sentimento dell’amicizia hanno unito il loro grande amore per la musica. Già lo scorso anno si sono esibiti all’interno del programma del Natale Caerite gremendo all’inverosimile l’Aula Consiliare del Granarone e anche quest’anno hanno preparato una scaletta di brani davvero di grande spessore e qualità. In aggiunta a loro, ci sarà la partecipazione di una bellissima orchestra di clarinetti, diretta dal Maestro Amedeo Ricci, che darà ulteriore rilievo e spessore al concerto. Un pomeriggio che tutti gli appassionati di musica non possono perdersi. L’ingresso, è libero e gratuito”.

“Quello con il Quartetto di Clarinetti sarà un pomeriggio davvero di grande musica e spettacolo – conclude il Vicesindaco Battafarano – vi aspetto in tantissimi per assistere insieme ad un grande concerto e per scambiarci gli auguri in vista del nuovo anno”.