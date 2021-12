Al Granarone di Cerveteri tombolata in rosa per Komen Italia - Terzo Binario News

Domani nell’Aula Consiliare del Granarone una serata per la sensibilizzazione sul tumore al seno

Si tinge di rosa domani sera, sabato 11 dicembre il Palazzo del Granarone a Cerveteri.

L’Aula Consiliare infatti è pronta ad ospitare la “Tombolata in Rosa”, serata benefica di raccolta fondi a sostegno della Komen Italia, organizzazione di volontariato, in prima linea nella lotta ai tumori del seno.

Ad organizzarla, Linda Ferretti, Consigliera comunale di Cerveteri, che per l’occasione ha coinvolto il sempre presente Francesco Ricci, rionale e imprenditore di Cerveteri.

“Una serata che coniuga la tradizione natalizia e il classico gioco della tombola con la solidarietà – dichiara Linda Ferretti, Consigliera comunale di Cerveteri – la Komen Italia è una realtà importantissima nel campo della Ricerca Scientifica. Da tantissimi anni infatti è una delle associazioni che maggiormente, a livello non solo nazionale ma mondiale, svolge un lavoro straordinario sul fronte della sensibilizzazione, dell’informazione e di finanziamento verso le attività di Ricerca Scientifica. Con l’occasione, ringrazio Francesco Ricci, che come sempre, con il suo entusiasmo ci coinvolgerà in questo evento dove a vincere sarà la solidarietà”.

La partecipazione all’evento sarà regolamentata dalle vigenti normative in materia di prevenzione al COVID-19. Obbligatorio il super green pass. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 3331162571