Al Granarone di Cerveteri si parla delle origini e dello sviluppo del fenomeno Mafia - Terzo Binario News

Il Presidio di LIBERA. associazioni nomi e numeri contro le mafie invita la cittadinanza l’8 febbraio, alle ore 16.30, al Granarone (sede della biblioteca Comunale e del Consiglio di Cerveteri) alla presentazione del libro “Mafie, origini e sviluppo del fenomeno mafioso” insieme all’autrice Antonella Colonna Vilasi, docente universitaria, criminologa ed esperta di intelligence.

L’incontro sarà l’occasione per confrontarci attraverso le pagine del libro e il contributo dell’autrice, sull’origine, la storia e l’evoluzione del fenomeno mafioso nel nostro Paese, per guardare alle trasformazioni della nostra società con consapevolezza. La presentazione del libro sarà affiancata dalla partecipazione dei giovani della scuola teatrale La Valigia dell’

Attore che regaleranno una breve e intensa performance teatrale tratta dal loro spettacolo sulla memoria dei fatti di mafia.

L’iniziativa, aperta alla partecipazione di tutti e tutte, è innanzitutto rivolta ai giovani, rappresentando un’occasione preziosa di formazione per conoscere e approfondire il tema delle mafie e del movimento antimafia. Per questa ragione il presidio di Libera ha scelto di lanciare un piccolo contest letterario: la proposta è di scrivere un tema relativo ad una riflessione sul concetto di mafia, da presentare entro domenica 6 febbraio. Sarà premiato con una targa il tema di una studendessa o di uno studente che ci farà cogliere il punto di vista dei giovani del nostro territorio.

La partecipazione all’iniziativa è libera e gratuita fino ad esaurimento posti, ed è necessario essere muniti di green-pass: è possibile confermare la partecipazione all’indirizzo email a.profumi@gmail.com o contattare il numero 3804506138.

LIBERA ha svolto nelle scuole primarie e negli Istituti superiori, incontri per la cultura della legalità, dibattiti sulle nuove realtà della delinquenza organizzata. Attualmente organizza laboratori d’arte figurativa e teatrale, sta attivando progetti con diverse associazioni per l’accoglienza e la formazione dei migranti, promuove l’apertura di sportelli sociali, attività per la lotta alle povertà, etc.

La sede è situata presso una struttura confiscata alla mafia, a Ladispoli in via Genova 11, all’interno della “CITTADELLA DELLA SOLIDARIETA”. In questi locali svolge anche incontri con i giovani: il mercoledì pomeriggio, dalle ore 17 alle 19 – per una LIBERA GIOVENTU’ CIVICA – in cui partendo dalle analisi della Costituzione italiana i giovani affrontano una riflessione sui bisogni dei cittadini, sulla funzione degli organismi pubblici, sull’apporto che una cittadinanza attiva può dare per migliorare la vita di tutti. Crescere per costruire dentro di sé e per il sociale. Partecipare alla vita attiva è fondamentale, potrebbe essere il momento giusto per dire da che parte si vuole stare. Cogliamo l’occasione per invitarvi a visitare il sito www.libera.it ed iscrivervi a LIBERA; la conoscenza è l’arma più forte contro le mafie, la vita associativa è la migliore resistenza, il dialogo contro l’omertà, crescere è un ordine perentorio contro l’alienazione.