Al drive in di Civitavecchia tamponi anche in partenza - Terzo Binario News

La Asl Roma 4, in affanno per la mole di lavoro, si affida a infermieri interinali

La Asl Roma 4 sta potenziano in queste ore il servizio per rispondere alle migliaia di richieste da parte dell’utenza sottoposta a tampone.

“Siamo consapevoli di aver riscontrato numerose difficoltà e ritardi” dichiara Quintavalle “il Porto di Civitavecchia è stato il primo in Italia ad aver affrontato una simile emergenza e una mole di lavoro che sta mettendo a dura prova i nostri sanitari e il personale preposto alla comunicazione dei referti. Le nostre linee sono intasate da giorni per le numerose richieste telefoniche che pervengono ogni minuto. Chiediamo ai cittadini ancora un po’di pazienza per non vanificare il lavoro che si sta svolgendo.”

Da oggi la Asl Roma 4 ha potenziato il servizio con degli infermieri interinali che si stanno occupando da questa mattina dell’inserimento dei dati degli utenti sottoposti a tampone, in modo da velocizzare il processo del responso.

Nel frattempo al porto di Civitavecchia prosegue l’attività con i tamponi rapidi che sta individuando giornalmente alcune positività e ci si prepara ad organizzare i tamponi per gli imbarchi oltre che per gli sbarchi.