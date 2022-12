Al Comune i terreni dell'ex Polisportiva a Santa Severa, Tidei: "Nascerà un parco pubblico" • Terzo Binario News

“Dopo lunga trattativa la Regione è rientrata, definitivamente in possesso dei terreni che confinano con il lungomare Pyrgi di Santa Severa precedentemente gestito dalla società Polisportiva e poi dato in uso ad un terzo soggetto senza alcun titolo.

Si tratta di una vastissima area ora chiusa al pubblico come disposto in un’ordinanza della Regione oggi , dove nel corso degli anni sarebbero stati anche commessi degli abusi e che ora versa in un stato di assoluto degrado e necessita di essere completamente bonificata.

I terreni saranno poi ceduti al Comune che qui potrà anche realizzare un grande parco pubblico e sarà la prima vera vasta area verde, che sarà fruibile all’interno del centro urbano di Santa Severa.

Sarà un parco pubblico che potrà essere messo a disposizione di tutti i bambini, i residenti e nel periodo estivo di tantissimi villeggianti della frazione che potranno godere di uno spazio verde che sorge, per altro, in una posizione incantevole a pochi passi del mare a pochi con vista sulla spiaggia libera del Castello.

“Poiché l’area è molto vasta si potranno riqualificare anche gli spazi adibiti alle attività ludiche e sportive. A questo proposito è nostra intenzione tornare a dialogare proprio con gli ex gestori ovvero la Polisportiva e le faremo sempre con l’obiettivo di riqualificare questa area nel migliore dei modi.

Martedì mattina sono stati posti i sigilli al cancello d’ingresso che si affaccia sul lungomare Pyrgi e sul retro del lotto di terreno. Il passo successivo sarà ripulire quei terreni e questo richiederà un grande impegno poiché si dovrà procedere anche a risalire agli autori dei presunti abusi commessi in questa area.

Come detto in una fase immediatamente successiva torneremo a dialogare con l’associazione Polisportiva che potrà essere coinvolta nella gestione di alcuni spazi. Possiamo concludere asserendo che da oggi è stato formalmente avviata la fase finale di un iter che porterà nell’ arco di pochi mesi e sicuramente prima della prossima stagione balneare a dotare Santa Severa di un’ area pubblica polifunzionale che rappresenterà un ulteriore valore aggiunto per questa località turistica che è giustamente considerata una delle più belle del litorale a nord della Capitale”.

Il Sindaco Avv Pietro Tidei