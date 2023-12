Al comprensivo "Mar dei Caraibi" di Ostia stamani si dona il sangue • Terzo Binario News

Stamattina fino sarò possibile donare il sangue fino alle 12 presso l’istituto comprensivo “Mar dei Caraibi “in via Mar dei Caraibi n.30 Ostia. Ad accogliere i donatori un’autoemoteca della Regione Lazio con equipe dell’IFO Regina Elena.

Alle 10.30 una rappresentanza delle unità cinofile dei Vigili del Fuoco sarà pronta ad interagire con i giovani studenti.

Polizia di Stato e Vigili del Fuoco in prima Linea, per avvicinare sempre più giovani alla donazione del sangue, un impegno quotidiano e senza sosta .

“Divulgare un messaggio costante e itinerante è uno dei nostri obiettivi per educare sempre più giovani alla donazione del sangue. Un processo culturale importante che parte dall’ esempio che va dato ai più giovani. Donare il sangue è un gesto di solidarietà ma anche di legalità, perché tiene i giovani lontano da cattivi stili di vita. La sinergia fra istituzioni è fondamentale” afferma Claudio Saltari Presidente Nazionale Donatorinati della Polizia di Stato.

“L’obiettivo di questo secondo appuntamento – prosegue Fulvio Leoni, presidente del Rotary Club Fiumicino Portus Augusti -, è quello sensibilizzare i ragazzi delle scuole fin da subito e stimolarli con l’esempio affinché possano essere pronti quando potranno essere chiamati in causa direttamente al compimento della maggiore età. L’obiettivo è ancora una volta e’ educarli sull’importanza della donazione del sangue come un semplice gesto di solidarietà e di insostituibile valore, nell’ottica di garantire la sopravvivenza e l’accesso alla cura di pazienti che ne hanno la necessità. Insieme anche in questa occasione con l’Associazione “Donatorinati” per favorire una migliore cultura della donazione.”