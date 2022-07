Al Claudio la magia della favola di Cinderella col Centro Artistico Balletto di Tolfa • Terzo Binario News

I danzatori di Marilena Ravaioli si esibiranno martedì alle 21. Ospite la cantante Alessandra De Vellis

Dopo un anno complicato a causa della pandemia, finalmente si torna a danzare. E arriva il tradizionale appuntamento col saggio spettacolo di fine anno del Centro Artistico Balletto di Tolfa, allestito come sempre e forse ancor di più con tanto entusiasmo da parte dei giovani danzatori e molta collaborazione dei genitori.

Appuntamento martedì 5 luglio alle 21, al teatro Claudio per lo spettacolo presentato da Marika Compagnucci. Ospite della serata da giovane a brava cantante Alessandra De Vellis.

A dirigere il Centro è la professoressa Marilena Ravaioli, laureata dellIistituto di Alta Cultura e diplomata danzatrice professionista alla scuola del Teatro dell’Opera di Roma.

Marilena Ravaioli nel suo programma a Rai Yoyo

Noto il suo curriculum artistico che la vede da anni impegnata nei teatri e sulle reti nazionali Rai come danzatrice e coreografa. Attualmente anche autrice di contenuti motori televisivi educativi per i ragazzi. Marilena le racconta su Rai Yoyo, nella trsmissione “ CALZINO”, un contenuto video di soft/learning legato alla danza educativa e alla psicomotricità, in onda tutti i giorni alle 7.20 e alle 16.40.

Martedì verrà presentata la dance opera “ Cinderella”. Liberamente ispirata alla storia di Charles Perrault, questa fiaba conserva sempre un sapore speciale, perché insegna a concentrarsi più sulla ricerca della felicità che sulla vendetta dei torti subiti e rafforza il coraggio di restare fedeli ai propri sogni. Cenerentola è una ragazza che dopo la morte del padre, vive come una serva, succube della matrigna e delle sorellastre. Obbligata a svolgere umili lavori, ha come amici solo dei simpatici topolini che abitano nella soffitta dove dorme. Assieme alla matrigna dispotica, al dispettoso gatto Lucifero e alle sorellastre, Cenerentola riuscirà a trovare il suo principe azzurro.

Nella seconda parte si alterneranno coreografie di danza Classica e Neoclassica,Modern e Hip hop. Scatenate sono le crew formatesi in questo anno anno: Small crew “i fenicotteri rosa” (5/8 anni); Medium Crew “I Birichins” (9/11 anni) e Mr company Crew.

Infine, un breve momento dedicato alla danza aerea, una disciplina acrobatica che si ispira alle pratiche circensi, attraverso l’utilizzo di attrezzi sospesi e particolari tessuti.

Questi i nomi dei danzatori.

Propedeutica Pliè/Relevè: Buzzi Mya ,Di Biagio Flavia, Finori Luna, Mellini Gioia. Paglioni Mia, Pasquali Greta, Superchi Francesco, Paradisi Ilenia, Pennesi Giada, Rech Azzurra, Vecchioni Gioia.

Primo Corso Arabesque:Calvo Ginevra. Cristiani Emanuela, Copponi Riccardo, Gentili Beatrice, Lapucci Noemi, Mocci Naike, Paradisi Giorgia, Pasquini Rita, Stefani Elisa, Stefanini Emma.

Mb Compani: Brunori Miriam, Carducci Giorgia, Fantauzzi Livia, Granella Michela, Menichini Vittoria, Tagliani Chiara, Tarantino Rossella, Verbo Manuela.