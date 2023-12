Al Claudio di Tolfa prosegue la stagione cinematografica: proiezioni anche a Natale • Terzo Binario News

Dall’8 dicembre è ripartita la nuova stagione cinematografica del teatro Claudio di Tolfa con la proiezione del film campione di incassi “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi con Valerio Mastandrea, Emanuela Fanelli e Vinicio Marchioni. Che è stato ripropsoto anche per il weekend successivo.

Anche per quest’anno a gestire le attività legate alla settima arte sarà l’associazione culturale “Altri Sguardi,” risultata vincitrice del bando indetto dal Comune di Tolfa per il biennio 2023 – 2024.

Accanto alla programmazione dedicata al miglior cinema di qualità italiano e internazionale, verrà dato ampio spazio alla produzione per il pubblico dei più giovani e a quella legata al cinema di genere. L’iniziativa si snoderà in proiezioni, incontri con gli autori, corsi di formazione per le scuole e rassegne tematiche e andrà avanti fino a primavera per poi trovare, come negli scorsi anni, con l’arena al chiostro e il cinema sotto le stelle, l’appuntamento estivo per residenti e villeggianti.

Gli orari della prossima programmazione sono il 25, 26 e 27 dicembre perl’appuntamento natalizio con il cinema d’animazione film “Prendi il volo” della Universal e il nuovo film di Ficarra e Picone.

Per informazioni – come orari degli spettacoli, costi ed eventuali nuovi titoli in cartellone – possibile visitare la pagina facebook Claudio Tolfa.