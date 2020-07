Al cimitero di Ladispoli con la madre anziana e resta chiuso dentro - Terzo Binario News

La disavventura raccontata da un signore entrato nel camposanto con l’auto

Entra al cimitero di Ladispoli con l’auto e resta chiuso dentro. Questo il racconto di un signore che spiega l’accaduto.

“Sono andato al cimitero di Ladispoli con mia madre di 82 anni e avendo il permesso per entrare con la macchina, sono entrato alle ore 11.30. Faccio notare che non essendoci nessun cartello con gli orari dell’entrata con la macchina ma era scritto che il cimitero chiudeva alle ore 14 e non essendoci nessuno all’ingresso e trovato il lucchetto aperto, sono entrato. Alle 12.15 stavo per uscire, ma ho trovato il lucchetto e cancello chiuso. Dopo aver chiesto a vari chioschi di fiori il motivo della chiusura, ho scoperto che chiudevano il cancello alle ore 12, pertanto mi sono trovato chiuso all’interno del cimitero, sotto il sole con mia madre chiusa dentro la vettura.

Mi reco a suonare al custode, ma mi risponde che era in pausa e dovevo attendere le 14 che chiudeva il cimitero. Allora ho telefonato al 112 arrivando alla Polizia locale: nel frattempo si sono fatte le 12.40 e mia madre ancora stava chiusa in macchina sotto il sole. È uno schifo, stavo per buttare giù il cancello con la macchina ma un uomo, rimasto chiuso dentro con l’auto anche lui, mi ha invitato a seguirlo e siamo usciti da un altro cancello laterale aperto da un ragazzo con un telecomando.

Mi sento molto amareggiato”.

