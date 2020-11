Al centro commerciale La Scaglia diventa esposizione fotografica "Civitavecchia Waterfront" - Terzo Binario News

Presentata oggi presso il Centro “La Scaglia” di Civitavecchia, l’esposizione fotografica “Civitavecchia Waterfront/Frammenti di una città-porto, tra tradizione e innovazione”, curata da Marco Eugenio di Giandomenico dell’Accademia di Brera.

La stessa vuole indagare attraverso l’occhio del fotografo di fama internazionale Roberto Rocco, il rapporto della città con il territorio, con il suo mare ed il suo porto.

In un momento storico difficile come quello che stiamo vivendo, in cui i musei e le gallerie d’arte sono chiusi al pubblico, l’esposizione vuole favorire la diffusione della cultura trasformando “La Scaglia” in un totem della comunicazione e in una vera e propria galleria d’arte 2.0 dove ogni immagine racconta una storia. Il risultato è un universo visivo sorprendente ed emozionante che mostra il dinamismo versatile di questo grande artista.

L’iniziativa va ad inserirsi nella più ampia attività di promozione del rebranding del Centro “La Scaglia” che per richiamare il nuovo logo installerà per l’occasione due container portuali.

Il nuovo logo, caratterizzato appunto dai container, intende raccontare l’importanza, assolutamente centrale, del processo di identificazione, integrazione ed appartenenza del Centro “La Scaglia” con l’area portuale di Civitavecchia e con il suo territorio.

I container, da oggi, – afferma la direttrice del Centro Francesca Ferri – entreranno a far parte della nostra identità perché La Scaglia è parte integrante di questa straordinaria realtà: marittima, industriale, commerciale, in continuo fermento ed evoluzione. Siamo tutti legati ad un’unica “rete” e gli scatti di Rocco non fanno che testimoniare questo indissolubile binomio tra tradizione e innovazione.

In Italia il futuro delle più importanti aree industriali dismesse ha spesso a che fare con la relazione tra la città e l’acqua. Zone di forte criticità e di altrettante evidenti opportunità, da anni all’attenzione di politici e investitori privati, anche con progetti strategici, ma senza quei risultati che si riscontrano in capitali internazionali. I progetti si sono tradotti in architettura ed innovazione in città come Marsiglia, Sydney, Amburgo e Londra.

Civitavecchia, pur con le sue evidenti complessità, porta in dote elementi di forte potenzialità per il futuro, con ricadute certe sull’economia e la società. Interessante quindi conoscere a fondo, attraverso questa esposizione, uno spaccato significativo di Civitavecchia, città moderna tra porto, mare e civiltà. Un viaggio nel tempo e nei luoghi, nella storia e nel futuro di una città in piena fase di rigenerazione urbana. Una ricerca, quella di Rocco, che considera determinante la visione di una nuova idea di città, ricca di attrattive proprio perché affacciata sul mare.

Civitavecchia Waterfront – afferma il curatore artistico Marco Eugenio Di Giandomenico – è un’operazione culturale “sostenibile” pensata e organizzata dal Centro Commerciale LA SCAGLIA, comprendente varie iniziative di valorizzazione territoriale, dal lavoro di Roberto Rocco a un contest per gli studenti fotografi con l’obiettivo di promuovere un luogo urbano, commerciale e naturale baricentrico di interessi non solo turistici, ma anche politici, militari ed economici nella sua lunga storia pluricentenaria.

I locali del Centro diventano spazi espositivi permanenti delle opere di Rocco, permettendo ai fruitori un tuffo nella “grande bellezza” delle immagini dell’artista romano, che ritraggono landscape originali e controversi della zona portuale, del litorale e dei monumenti cittadini. Le immagini esposte, raccontano di aree da sempre vissute come un problema ma nel contempo di processi virtuosi, di iniziative pubblico-private che hanno segnato un cambio di passo, di battaglie vinte che hanno restituito centralità e qualità a luoghi marginali e degradati.

Un lavoro di documentazione incomparabile e dettagliato il suo. Foto perlopiù in bianco e nero dal forte impatto emotivo, che ci trasportano in un viaggio fantastico, visionario e unico come un manifesto sulla vita della città e il suo rapporto con il territorio.

Con questi scatti, Roberto Rocco ci restituisce una Civitavecchia inedita e avanguardistica, ma anche il tema antropologico dello sviluppo e della stratificazione di una città in continua trasformazione.

Un importante partner è l’Istituto Superiore di Fotografia di Roma che parteciperà coinvolgendo gli studenti a realizzare delle foto sul tema “Il rapporto di Civitavecchia ed il Centro La Scaglia”. La migliore foto sarà premiata con un buono da 500 euro da spendere all’interno del Centro e scelta da una giuria composta dal fotografo Roberto Rocco, Anna Macaluso Coordinatrice didattica dell’Istituto e Francesca Ferri direttrice del Centro la Scaglia di Civitavecchia.

Biografia

Roberto Rocco – fotografo: Nato a Roma, dove attualmente vive, maestro della fotografia del ritratto e del lifestyle italiano e internazionale, inizia a lavorare giovanissimo nel 1967 come assistente operatore nel film di Franco Zeffirelli “La Bisbetica Domata”, con Richard Burton ed Elizabeth Taylor.

Nel 1970 Viene chiamato a collaborare come art director nel film “Comma22” (“Catch 22”), diretto da Mike Nichols. Contemporaneamente inizia ad avvicinarsi alla fotografia e a collaborare con diverse testate giornalistiche, settimanali e mensili, avviando il lavoro di reporter del mondo dello spettacolo che caratterizza gran parte della sua carriera artistica.

L’amore per la fotografia lo porta a viaggiare nel mondo e a lavorare dal1978 ad oggi per testate di notevole impatto mediatico come Harper’s BAZAAR, Vogue, e come art director per Ambiance Magazine, fotografando star del cinema come Monica Bellucci, Julia Roberts, Cameron Diaz, Mickey Rourke, Quincy Jones, Robert de Niro, Harvey Keitel, e tanti altri.

Nel 2015 realizza a Miami un magazine di grande spessore artistico “APTITUDE” (www.aptitude-mag.com) cui prende parte come editore, art director e fotografo. Espone nell’ambito di Art Basel Miami e in diverse mostre internazionali, e le sue opere fanno parte di collezioni private di grande prestigio. Nel 2020 è chiamato come visiting professor presso i corsi universitari di fotografia dell’ARD&NT Institute (Accademia di Belle Arti di Brera e Politecnico di Milano).

Geniale e sensibile, l’amore per la macchina fotografica e la macchina da presa è il motore di tutta la sua eccellente carriera artistica, da cui emergono produzioni creative apprezzate dal pubblico e dalla critica di tutto il mondo.

Centro Commerciale La Scaglia

Il Centro Commerciale La Scaglia si trova nel comune di Civitavecchia, a nord-ovest di Roma, nelle vicinanze del porto di Civitavecchia, uno dei più importanti d’Italia. La struttura, a seguito di un importante intervento di restyling, presenta oggi un’immagine moderna, accogliente completamente rinnovata. L’implementazione dei servizi ha reso sempre più confortevole la visita dei clienti: aree gioco per bambini, area allattamento, area relax, business point e ledwall di ultima generazione.

Indirizzo: Via Aurelia Nord, km 76, 00053 Civitavecchia