Al Cena di Cerveteri agora di artisti per Coloriamo la nostra città - Terzo Binario News

“Splendida Agorà di artisti allo storico istituto Giovanni Cena di Cerveteri. Partenza sprint del progetto #coloriamolanostracittà #coloriamolanostrascuola grazie al coordinatore Donato Ciccone e soprattutto alla passione, dedizione e disponibilità degli artisti: Antonella Pirozzi Stefania Paolucci Stefania Tartaglione Pamela Alfieri Francesca R. Carrozzo Monica Marra Andrea Puca Claudio Belleggia Alessio Gazzola.

Ricordiamo che il progetto è a costo zero per la scuola ed il comune, perciò ringraziamo tutti i genitori che ci stanno aiutando con una piccola donazione. Grazie al sindaco Pascucci e all’assessore Cennerilli per le varie autorizzazioni. Un sentito ringraziamento al dirigente scolastico Vincenzo Colucci e alla disponibilità delle vice Maria Termini e Emilia Mameli.

Il progetto continua nei prossimi giorni anche con l’interazione degli studenti. E a seguire saranno riqualificati anche i plessi Montessori e Consalvi”.

Donato Ciccone