Al Castello di Santa Severa Orchestra di Fiati uniti per la Musica in concerto • Terzo Binario News

Prosegue la rassegna “Vivi il Castello di Santa Severa”

“Vivi il Castello di Santa Severa“, rassegna promossa dalla Regione Lazio, Assessorato alla Cultura e organizzata dalla società in house LAZIOcrea in collaborazione con ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio, presenta, mercoledì 30 agosto, l’Orchestra di Fiati Uniti Per La Musica. L’Orchestra di Fiati Uniti per la musica offrirà al pubblico il proprio tributo musicale alla magia delle notti estive. L’Orchestra formata da 40 musicisti eseguirà brani originali e un vasto repertorio che va da Sinatra a Morricone passando per le note della Dance anni 70, degli Abba, Barry White e Carlos Santana, oltre a un passaggio sulle magistrali note del Tango Argentino di Astor Piazzolla. Arrangiamenti per orchestra di fiati diretti dal M° Emilio Casadei

Saranno eseguiti tra gli altri i seguenti brani:

Love’s Theme (Barry White)

American Graffiti

Metti una sera a cena (E. Morricone)

Pirates of the Caribbean

Libertango (Astor Piazzolla)

Abba Gold

Santana Portrait ( Arr. Gazzani)

Ciao Albertone

Blues (Gershwin)

Il Castello è un complesso monumentale di proprietà della Regione Lazio, gestito da LAZIOcrea, d’intesa con Mic, Comune di Santa Marinella e Coopculture. Ingresso libero fino a esaurimento posti con prenotazione obbligatoria a questo link

ttps://www.castellodisantasevera.it/evento/concerto-orchestra-fiati-uniti-per-la-musica/

Il programma con tutti i dettagli è consultabile sul sito www.castellodisantasevera.it

Castello di Santa Severa

SS1 Via Aurelia, Km 52,600

Santa Marinella