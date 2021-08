Al Castello di Santa Severa “Cose, Uomini e Paesaggi del Mondo Antico” - Terzo Binario News

“Dopo il grande successo santamarinellese di “Archeologia in piazza”, il ciclo estivo di conferenze scientifico-divulgative dedicate all’archeologia, a cura del Gruppo Archeologico del Territorio Cerite (GATC) in collaborazione con il Comune di Santa Marinella e il Polo Museale Civico diretto da Flavio Enei, si sposta al Castello di Santa Severa con “Cose, Uomini e Paesaggi del Mondo Antico”.

Le conferenze si terranno fino alla fine di settembre, tutte di giovedì, alle 21,15, presso il Cortile delle Barrozze. Questo è il programma: 5 agosto, “La Tomba Lattanzi di Norchia: una riscoperta” del Prof. Vincent Jolivet (École Normale Supérieure Paris); 12 agosto, “Didone senza Enea: la vera storia della regina di Cartagine” della Dott.ssa Francesca Ceci (Musei Capitolini di Roma); 19 agosto, “I misteri del lago Albano tra archeologia e vulcanologia” del Dott. Marco Anzidei (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia); 26 agosto, “Nuovi dati sulla casa di Augusto sul Palatino” del Prof. Paolo Carafa (Università La Sapienza di Roma). E ancora: 2 settembre, “Proprietà imperiali lungo la costa tirrenica. Testimonianze dal territorio di Tarquinia” della Dott.ssa Alessandra Sileoni (Società Tarquiniense di Arte e Storia); 9 settembre, “Tra Caere e Pyrgi, ricerche in corso” di Laura M. Michetti, Barbara Belelli Marchesini, Alessandro Conti (Università La Sapienza di Roma); 16 settembre, “L’archeologia subacquea negli alti fondali: presentazione di alcuni casi di studio” della Dott.ssa Barbara Davidde (Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo); 23 settembre, “La Cerveteri perduta: tesori ceretani in esilio” del Dott. Stefano Alessandrini (Centro Studi per il Patrimonio Culturale). Gran finale, il 30 settembre, con la relazione dell’ultima campagna di scavi condotta a Castrum Novum a cura di Flavio Enei (Museo Civico di Santa Marinella), Rossella Zaccagnini (Soprintendenza Archeologia e Belle Arti), Klara e Michal Preusz (Università West Boemia), Magda Vuono (Università West Boemia, GATC).

Tra gli appuntamenti culturali del GATC non mancano le visite guidate nei seguenti siti: Castrum Novum (Santa Marinella, Torre Chiaruccia), La Posta Vecchia (Ladipoli, Palo Laziale), necropoli del Laghetto (Cerveteri, necropoli della Banditaccia) e Aquae Caeretanae (Cerveteri, Sasso).

Si ricorda che per le conferenze il parcheggio è gratuito e che per le visite è obbligatoria la prenotazione. Info: Gruppo Archeologico del Territorio Cerite.

Carlo Canna