Al Carrefour di Cerveteri ogni mercoledì sconto del 10per cento sulla spesa - Terzo Binario News

L’iniziativa esclude i prodotti già in promozione

Un’iniziativa per venire incontro alle famiglie tutte oltre che alla propria clientela.

Un segnale di vicinanza, soprattutto in un contesto storico, sociale ed economico complesso e particolare come quello in corso.

La Direzione del supermercato Carrefour di Cerveteri di largo Loreti 2 ha infatti deciso di applicare ogni mercoledì uno sconto del 10% su tutti i prodotti, escluse le promozioni in corso.

Nessun vincolo di età, la promozione è aperta a tutti i clienti. Unico requisito richiesto, il possesso della Carta SpesAmica di Carrefour e chi ne è sprovvisto può richiederla gratuitamente rivolgendosi al box informazioni vicino le casse.

Carrefour Market Cerveteri, dal 1999 rappresenta un punto di riferimento per le famiglie di Cerveteri e del territorio, per qualità dei prodotti, convenienza e cortesia.

“Questa promozione nasce per manifestare la nostra reale e tangibile vicinanza alla clientela – spiegano dalla Direzione del Supermercato – da inizio pandemia abbiamo visto, con le iniziative dei carrelli solidali e le grandi giornate di raccolte alimentari organizzate dalla Protezione Civile Comunale di Cerveteri, quanto ancora siano in difficoltà le famiglie ceriti a causa delle restrizioni e della mancanza di lavoro.

Già durante le prime fasi del lockdown come Direzione abbiamo dato il nostro contributo, ma abbiamo voluto dare un ulteriore importante segnale di vicinanza.

Per questo motivo, certi di fare cosa gradita e utile, abbiamo voluto applicare questo sconto sulla spesa e poter garantire un risparmio tangibile al maggior numero possibile di famiglie”.

Carrefour Market Cerveteri offre una vasta e ricca scelta di prodotti, dalla gastronomia ai freschi, dalla carne fino al banco pescheria.

Il Supermercato è aperto tutti i giorni dalle ore 08:00 alle ore 20:30 con orario continuato. Per ogni informazione è possibile contattare il numero di telefono 0699552711.