Al canile di Valle Grande torna la Festa del cucciolo • Terzo Binario News

“I cuccioli abbandonati continuano ad arrivare in canile! Dopo il buon risultato della prima Festa del cucciolo a luglio, vi invitiamo tutti a venire a conoscere i tanti cuccioli che ancora aspettano di conoscere la loro famiglia. Saremo aperti al pubblico in via Angelo Rizzoli 98 a Roma Olgiata, sabato 16 settembre dalle 9 alle 12 e domenica 17 settembre dalle 9 alle 12. Troverete anche i nostri gadget e un fresco ristoro. Vi aspettiamo!”

A dichiararlo sono le organizzatrici dell’evento sul profilo Facebook della Festa del Cucciolo.

Per informazioni è possibile contattare i seguenti numeri: Cicilia 3384041894 – Bruno 3398463128 – Isabella 3453109103 (solo WhatsApp) – Giulia 346 239 1569