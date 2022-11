Aiutiamo Red, volpino cieco e anziano finito in strada ad Ostia • Terzo Binario News

Cerchiamo con tutte le nostre conoscenze e forze di fare star bene questa povera anima innocente senza colpe ha tutto il diritto di vivere al meglio piccolo grande Red per info Rita 333 2729049 LNDC sez. Ostia.

Red, volpino cieco e anziano ha perso la sua mamma umana

Cerca una nuova famiglia. Aiutiamolo!



Questo povero cagnolino il 14 ottobre 2022 è stato trovato in cattive condizioni a Roma in zona Arco di Travertino, era rannicchiato sulla strada vicino al capolinea degli autobus.

È un maschietto di piccola taglia, non ha denti ed è pure cieco. Ha un microchip intestato a persona deceduta da tempo e in anagrafe canina risulta chiamarsi Red.

La Polizia Locale di via Macedonia del VII Municipio ha attivato la procedura con la Asl Roma 2 di competenza sul territorio.

In attesa dell’iter burocratico si cerca per questo piccolino un’adozione del cuore.



È stato portato a visita oculistica dalla Lega del cane sez.Ostia presso la clinica CVRS dove è stato confermato che non potrà più recuperare la vista.

Il suo handicap non è assolutamente un ostacolo perché viene tranquillamente al guinzaglio ed è ben socializzato anche con i suoi simili. Ha circa 12 anni.



Per info e adozione: LNDC sez. Ostia (Roma) 333.2729049 Rita

Inviare breve presentazione