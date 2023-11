Aiutiamo Bartolo in canile da una vita • Terzo Binario News

Bartolo ormai non spera piu…si è rassegnato alla sua vita da recluso..povera creatura aiutiamolo diffondete per favore

LA SOLITUDINE IN CANILE TI AMMAZZA ANCOR PRIMA DELLA MORTE. STASERA FORSE NON STO DELL’ UMORE GIUSTO ..O FORSE NEL TEMPO SONO SEMPRE PIÙ IN DIFFICOLTÀ A VEDERE TANTO DOLORE .

BARTOLO 8 ANNI…TG MEDIA.. È IN CANILE DA UNA VITA…ORMAI NON PROVA NEMMENO AD ATTIRARE L’ ATTENZIONE

NOCERA INFERIORE Sara Coppola 34O6269583