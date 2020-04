Ai domiciliari a Cineto, i Carabinieri lo sorprendono a Cerveteri: denunciato - Terzo Binario News

I Carabinieri della Stazione di Cerveteri hanno denunciato in stato di libertà un romano 42enne, già sottoposto agli arresti domiciliari, per il reato di evasione.

In particolare, nel pomeriggio di ieri, una pattuglia di Carabinieri, impegnata nel controllo del territorio, percorrendo la via Furbara Sasso nell’agro del Comune di Cerveteri, ha notato un uomo che camminava lungo la strada.

A quel punto, viste anche le restrizioni imposte dal Decreto Legge, riguardante le misure di contenimento del contagio da coronavirus, i militari hanno proceduto al controllo. L’uomo ha fornito delle motivazioni apparse da subito bizzarre ai Carabinieri. Infatti i successivi accertamenti hanno fatto emergere che, il 42enne era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, nel Comune di Cineto Romano, e quindi si è allontanato dal luogo di detenzione senza alcuna autorizzazione.

Portato in caserma l’uomo è stato anche segnalato amministrativamente per la mancata osservanza delle restrizioni a seguito dell’emergenza sanitaria.