Agostino e Pippo, due cucciolotti che aspettano una casa e tanto amore • Terzo Binario News

Il suo nome è Agostino, foto del titolo, ed è un cucciolo di circa 6 mesi. È una taglia piccola

Lui è nato in canile perché la sua mamma è stata accalappiata incinta. Non ha conosciuto nulla del mondo a parte cemento e sbarre. Nonostante tutto è rimasto un cucciolo allegro e socievole.

I suoi fratelli sono tutti a casa e noi speriamo che, a breve, anche lui possa trovare adozione . Si affida chippato e vaccinato in Lombardia

Lui è PIPPO, cucciolo di 7/8 mesi , mix segugio, maschietto ,taglia piccola ,pelo raso,mantello tricolore , va d accordo con umani e cani .molto affettuoso. Venite a conoscerlo, è simpaticissimo, allegro ,collaborativo, sano ,castrato .

Viene affidato in Lombardia come membro della famiglia.

Per informazioni e adozione di entrambi i cuccioli mandate gentilmente un messaggio WhatsApp di presentazione ai numeri 3339521373/ 3381658329 oppure una mail all’indirizzo canilisaronno@gmail.com