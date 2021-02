Agnello (M5S): "Collettore Maglianella sarà ultimato nel 2022" - Terzo Binario News

Agnello (M5S): “Collettore Maglianella sarà ultimato nel 2022”

“Il totale risanamento igienico-sanitario del quadrante ovest di Roma e il completamento delle grandi dorsali di drenaggio delle acque reflue cittadine procede spedito.Grazie al grande lavoro svolto da Acea ATO/2, entro i primi mesi del 2022 sarà ultimato il VI tronco dell’adduttrice fognaria della Maglianella che, assieme al II tronco del collettore di Ponte Ladrone e al III tronco del collettore della Crescenza che andrà a eliminare il depuratore di Isola Farnese, completerà la rete dei grandi collettori di Roma”. Lo dichiara, in una nota stampa, la presidente della Commissione Lavori Pubblici di Roma Capitale Alessandra Agnello.

“La realizzazione di questa infrastruttura lunga circa 20 km, a cui seguirà lo smantellamento del depuratore di Palmarola oramai non più sufficiente e di due scarichi fognari non a norma, consentirà di convogliare le acque reflue di circa 160.000 abitanti verso l’impianto di depurazione di Roma Sud, su cui Acea ATO/2 ha stanziato un budget di 82 milioni di euro per il quadriennio 2020-2024.Un altro importante obiettivo raggiunto dall’attuale Amministrazione che, in quasi 5 anni, ha realizzato tantissime reti fognarie e idriche e ha consegnato svariati acquedotti Arsial ad Acea ATO/2, con il risultato di aver finalmente consentito a tanti cittadini di poter disporre di acqua a uso umano dopo decenni di estenuante attesa”.