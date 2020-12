Agli auguri di Pascucci a Cerveteri "Come Comunità abbiamo dimostrato che insieme possiamo farcela" - Terzo Binario News

“Non è stato un anno come gli altri. I cari che abbiamo perso, le tante persone malate, i nostri figli costretti a casa, le difficoltà economiche e lavorative. Il dolore, l’isolamento, la paura; uno scenario inimmaginabile.

Eppure, come Comunità, abbiamo dimostrato che insieme possiamo farcela, sostenendoci a vicenda. E mai come quest’anno è importante non lasciare indietro nessuno.

Facciamo una telefonata a chi pensiamo sia rimasto solo, doniamo un giocattolo o un panettone lasciandolo nei carrelli sociali, prendiamoci cura delle persone più fragili.

L’augurio è quello di trascorrere dei giorni lieti; con la speranza che il 2021 sia l’anno della rinascita e che potremo presto tornare a ridere, a ballare, stringerci ad abbracciarci, a stare insieme.

Per non smettere mai più”.

Buone feste a tutti.

Alessio Pascucci