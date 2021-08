Agilo ringrazia gli organizzatori de I beni sommersi" per l'invito - Terzo Binario News

“Agilo ringrazia gli organizzatori della Conferenza appena conclusasi dal titolo “I Beni sommersi ed emersi di Civitavecchia” per il coinvolgimento della nostra Associazione e l’opportunità concessaci di approfondire la conoscenza del territorio in cui Agilo ha la propria sede.

Agilo è infatti nata nel 2013 proprio a Civitavecchia ed è una delle maggiori associazioni di categoria delle guide e degli accompagnatori turistici in Italia, riconosciuta dal Ministero dei Beni Culturali e del Turismo con i quali è in costante dialogo per quanto riguarda le problematiche delle professioni turistiche e dello sviluppo di un settore ad oggi in forte crisi.

Ed in un periodo in cui, dopo il collasso del comparto, la ripresa del turismo è vincolata da mille restrizioni, Agilo è attiva più che mai.

Abbiamo patrocinato l’evento di Incitur con grande piacere e abbiamo colto l’occasione per mettere in evidenza alcune gravi criticità che la città sta vivendo e che ne frenano un corretto sviluppo turistico.

Il nostro legame con il territorio è fortissimo e AGILO, così come ha fatto in moltissime altre realtà in tutta Italia, con le delegazioni regionali, ha sostenuto iniziative presentate dai soci per la valorizzazione e la fruibilità del nostro paese.

A Civitavecchia tra le realtà degne di essere menzionate abbiamo quello che potrebbe diventare il Museo del Mare e della Navigazione antica, una esposizione già realizzata e predisposta per il pubblico che auspichiamo venga resa accessibile il prima possibile con il supporto, attualmente carente, dell’ Amministrazione comunale. Un “unicum” in Italia, un gioiello dell’Archeologia sperimentale, un’attrazione incredibile che porterebbe sviluppo turistico facendo rete con la brillante nuova gestione del Museo Archeologico a cura della Dott.ssa Anniboletti, determinando un aumento della attrattività turistica con riflessi positivi sulle attività economiche cittadine.

L’altro gioiello presente in città sono i dipinti che riproducono gli affreschi di Raffaello in Vaticano, presenti in un’abitazione privata di proprietà del signor Tarcisio De Paolis. La possibilità di una permuta di immobili, ipotizzata anche da un relatore del convegno, potrebbe essere una accessibile soluzione per non perdere questa opera d’arte e lasciarla alla città.

Un altro fiore all’occhiello che necessita di una maggiore attenzione è il sito delle Terme Taurine tuttora non ben collegato con la città e con il resto dei punti di interesse cittadini.

Facciamo i complimenti agli organizzatori di questa eccezionale iniziativa che si aggiunge al percorso di valorizzazione e sviluppo del nostro territorio”.

Agilo