Aggressioni agli autisti dei bus, De Francesco (Faisa-Sicel): "Ai corsi di autodifesa ci pensiamo noi" - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

“La situazione è colma: è giunto il momento di organizzare corsi di autodifesa per il personale dei mezzi pubblici. Se non ci pensa l’azienda, ce ne occupiamo noi”. Claudio De Francesco (Faisa-Sicel) ha le idee chiare: “Troppi episodi sono accaduti ultimamente. Siamo in contatto con istruttori di Fidene e il Prenestino, per citare due quartieri. Ma ce ne sono anche altri pronti a dare una mano”.

“Adesso basta – recita il volantino della sigla sindacale – visto che ormai appare evidente che ci dobbiamo difendere da soli, comunichiamo che a breve inizieremo corsi di autodifesa personale”.

“Sono corsi aperti sia a dipendenti Atac sia a quelli di Roma Tpl – ha evidenziato De Francesco – è l’unico modo che abbiamo per rispondere. In base alle adesioni, forniremo indicazioni su indirizzi e costi”.

Lunedì su un bus della Roma Tpl (linea 057) è salita una nigeriana di 27 anni senza mascherina, che ha aggredito l’autista oltre a infrangere la cabina di guida. Il fatto si è consumato in via Francesco Merlini: la donna è stata denunciata dalla Polizia per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. Ieri a Tor Cervara un 26enne, anch’egli nigeriano, è entrato senza mascherina. Non solo: una volta all’interno del mezzo, si è acceso una sigaretta. Dopodiché ha minacciato tutti, viaggiatori e conducenti.