Aggressione dei pugili a Ladispoli, Grando: "Danno d'immagine alla città" - Terzo Binario News

“In queste ore la nostra città si trova al centro dell’attenzione dei media nazionali per gravi fatti di cronaca avvenuti lo scorso mese di luglio.

In qualità di Sindaco, e credo di interpretare il pensiero di tutti i miei concittadini, non posso che dichiararmi fortemente amareggiato per questa circostanza, che in qualche modo danneggia l’immagine della nostra città.

Esprimo vicinanza nei confronti del ragazzo aggredito e dei suoi familiari, e colgo l’occasione per ringraziare la Compagnia dei Carabinieri di Civitavecchia, la Stazione dei Carabinieri di Ladispoli e gli organi inquirenti per il lavoro svolto, che ha portato all’arresto degli aggressori.

Spero che nei loro confronti venga applicata una pena esemplare.

Al di là di questo episodio sento il dovere di affermare con forza che la comunità di Ladispoli è composta da persone per bene e da onesti lavoratori.

Non saranno poche mele marce a cambiare questo fatto”.

Alessandro Grando