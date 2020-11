Aggredito dal branco per un cappellino: giovane ferito - Terzo Binario News

Accerchiato dal branco e aggredito. Un 19enne è rimasto ferito nel tardo pomeriggio di sabato 14 novembre, in via Nomentano. Secondo la ricostruzione degli investigatori, sette giovani si sono avvicinati alla vittima per rubargli il cappellino, uno di loro aveva in mano un coltello.

Il ragazzo è rimasto ferito alle mani ed è stato trasportato in codice giallo al Policlinico Umberto I. Accertamenti in corso da parte degli agenti del distretto Fidene-Serpentara.

c.b.