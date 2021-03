Aggredito a Valle Aurelia dopo aver baciato il compagno: la denuncia di Gaynet Roma - Terzo Binario News

“Denunciamo con sgomento l’aggressione (QUI IL VIDEO) subita da un rifugiato e socio dell’associazione, presso la stazione dei treni di Valle Aurelia in Roma, che stiamo seguendo grazie al supporto legale di Rete Lenford. I fatti si sono svolti lo scorso 26 febbraio intorno alle 21 e sono stati resi noti solo ora per agevolare l’iter legale”. Così Rosario Coco, referente Gaynet Roma, in un posto su Facebook apparso sabato 20 marzo.

“Una persona ha visto J.P. baciarsi con il compagno mentre aspettava il treno, ha attraversato ben due binari da una banchina all’altra e si è presentato davanti ai due dicendo “non vi vergognate?”. Sono seguiti calci, pugni e percosse, quasi per miracolo senza gravi conseguenze fisiche, nonostante la violenza con cui il soggetto si è scagliato, come si vede nel video girato da un amico della coppia che si trovava con loro. Anche il compagno di J.P. è stato colpito marginalmente e ha sporto denuncia”.

Monica Cirinnà, senatrice del Partito democratico, ha commentato: “Non c’è benaltrismo che tenga. È ora di calendarizzare e approvare la legge Zan. Dalla parte di civiltà, pari dignità e diritti”

.