Aggredita e morsa da tre cani, paura a Monte Stallonara - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Domenica mattina, sono le 8. Il tempo di uscire e fare una camminata, come sempre. A un certo punto spunta un primo cane, che inizia abbaiare. Subito dopo se aggiungono altri due: i tre animali accerchiano e mordono alle gambe una 45enne, che cade a terra. L’episodio accade in zona Monte Stallonara. La donna, che denuncia il fatto alla Polizia locale, si reca al pronto soccorso per le cure del caso. Ancora è scossa e ha paura di uscire di casa. Al momento non può recarsi al lavoro e dovrà svolgere ulteriori accertamenti medici.

La voce su quanto accaduto inizia a circolare nel quartiere. E del fatto ne parlano Davide Caretta (Coordinamento Lega Municipio XI) e Daniele Catalano, già capogruppo Lega nell’Undicesimo: “Sono diverse settimane che ci giungono segnalazioni da parte di alcuni cittadini che durante la routine di footing si ritrovano bersagliati da tre cani, verosimilmente randagi. Nella giornata di domenica però si è sfiorata la tragedia, quando una cittadina del posto durante la sua attività sportiva è stata attaccata da tre feroci cani ad oggi ancora non individuati”.

“Grazie al cielo la con concittadina sta bene nonostante ancora oggi il suo stato emotivo è segnato da questa brutta esperienza che ha visto richiedere le cure del caso. Ci auguriamo che tale situazione si possa al più presto risolvere in quanto nel quartiere ci sono molti bambini, ragazzi e persone adulte che godono della “tranquillità” della zona priva di traffico”.