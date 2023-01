Aggredisce una 24enne per strapparle la borsetta: 25enne rumeno arrestato dai Carabinieri a Cinecittà • Terzo Binario News

Nella serata del 13 gennaio, i Carabinieri della Stazione di Roma Cinecittà hanno arrestato un 25enne romeno, in Italia senza fissa dimora e con diversi precedenti, gravemente indiziato dei reati di tentata rapina e lesioni ai danni di una giovane romana.

In particolare, la vittima di 24 anni, mentre stava rientrando a casa a piedi, è stata aggredita e colpita con pugni e schiaffi da un uomo, nel tentativo di strapparle dalle mani la borsetta e il telefono cellulare.

Le urla della 24enne hanno attirato l’attenzione di alcuni passanti che hanno costretto il rapinatore a desistere e fuggire ma, poco dopo, a seguito dell’intervento della pattuglia dei Carabinieri, il giovane in fuga è stato raggiunto e bloccato, grazie alla collaborazione della vittima.

Il 25enne è stato ammanettato e condotto in caserma. La vittima, condotta presso il pronto soccorso dell’Ospedale Tor Vergata è stata medicata e dimessa con prognosi di 10 giorni per vari traumi da aggressione.

Il giorno seguente, nel corso dell’udienza presso le aule di piazzale Clodio, il giudice del Tribunale di Roma non ha convalidato l’arresto per la mancanza del presupposto della flagranza, in quanto la vittima ha dato l’allarme solo un’ora dopo il fatto ma ha ritenuto comunque di dover disporre per il 25 enne la custodia cautelare in carcere, essendo evidente il pericolo di reiterazione del reato, in attesa del processo.