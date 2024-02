Aggredisce un commerciante e scappa, preso dalla Polizia Locale di Roma Capitale • Terzo Binario News

Rintracciato e denunciato un giovane; oltre mille sanzioni nei controlli del fine settimana

Controlli ad ampio raggio da parte della Polizia Locale di Roma Capitale nei quartieri maggiormente interessati dalla movida cittadina.

Il fine settimana appena trascorso ha visto gli agenti impegnati in varie zone della Capitale: dalle aree più frequentate del Centro Storico ai Municipi limitrofi, fino ai quartieri più periferici.

Sono oltre un migliaio le violazioni registrate per mancato rispetto del codice della strada, soprattutto in tema di eccesso di velocità e soste irregolari, oltreché per inosservanza delle regole da parte di locali pubblici e attività commerciali, in modo particolare minimarket.

Tra i principali illeciti rilevati, la vendita ed il consumo irregolare di alcolici , musica ad alto volume, occupazioni di suolo pubblico abusive e merce venduta illegalmente da parte di ambulanti irregolari.

Durante alcuni controlli di polizia stradale, gli agenti del II Gruppo Parioli sono dovuti intervenire in aiuto di un commerciante, nella zona di viale Somalia, che aveva appena subito un’aggressione.

Gli operanti, ricostruiti i fatti, si sono messi immediatamente alla ricerca dell’uomo che, dopo essersi rifiutato di pagare per quanto prelevato dagli scaffali, aveva reagito violentemente contro il gestore del negozio, per poi darsi alla fuga.

In breve tempo l’aggressore è stato individuato dalla pattuglia in una via poco distante dal luogo dell’accaduto.

Terminate le procedure di identificazione, il ragazzo, di 20 anni, di nazionalità romena, è stato denunciato per il reato di lesioni cagionate al commerciante, che è dovuto ricorrere alle cure mediche del caso a causa delle ferite riportate.