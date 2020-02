Aggredisce senza fissa dimora per futili motivi: arrestato 34enne - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Ha aggredito per futili motivi un clochard romeno di 41 anni. Per questo motivo un polacco di 34 anni, senza fissa dimora e con precedenti, è stato arrestato dai carabinieri: l’accusa è lesioni personali aggravate.

La centrale operativa – alle 18 di domenica 9 febbraio – ha ricevuto la chiamata relativa a una aggressione avvenuta in via Banchi Vecchi. Il ferito è stato trasportato all’ospedale Santo Spirito: la prognosi è 25 giorni per le ferite e i traumi riportati.

I militari sono subito partiti a caccia dell’aggressore, che è stato successivamente identificato.