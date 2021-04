Aggredisce passeggero sulla Roma-Cesano: 22enne bloccato da carabiniere libero dal servizio, corsa interrotta a Valle Aurelia - Terzo Binario News

Un 22enne nigeriano, senza fissa dimora e con precedenti, è stato arrestato con le accuse di interruzione di pubblico servizio e lesioni personali, bloccato da un Carabiniere dell’8° Reggimento Lazio – Compagnia di Intervento Operativo, libero dal servizio, e dai Carabinieri della Stazione Roma Madonna del Riposo, intervenuti in ausilio.

Il pomeriggio dello scorso 20 aprile, il 22enne, a bordo del treno regionale sulla tratta Roma Tiburtina – Cesano di Roma, ha aggredito per futili motivi un 46enne del Senegal colpendolo violentemente al volto.

Il Carabiniere, in abiti civili e libero dal servizio, è intervenuto identificando e bloccando l’aggressore e richiedendo i soccorsi. La corsa del treno è stata interrotta alla stazione “Valle Aurelia”, dove sono saliti il personale medico e i Carabinieri della Stazione Roma Madonna del Riposo che hanno arrestato il giovane aggressore e lo hanno portato in caserma, dove è stato trattenuto in attesa del rito direttissimo.

La vittima, trasportata in codice giallo dai sanitari del 118 all’ospedale “San Camillo Forlanini” è stata medicata e dimessa con prognosi di 35 giorni per “trauma del massiccio facciale”.