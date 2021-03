Aggredisce l'ex compagna sino quasi a soffocarla con la t-shirt - Terzo Binario News

Una relazione di coppia cominciata da meno di un anno, ma da subito caratterizzata da atteggiamenti aggressivi e violenti del giovane M.D. 25enne italiano, già dai primi incontri con la giovane compagna, conosciuta tramite un social network, aveva manifestato la sua cieca gelosia e la facile irascibilità scatenata anche per futili motivi.

L’ultimo episodio violento è accaduto ieri pomeriggio, in via Opimiani, al Quadrato. A comunicarlo al 112 N.U.E è stata la donna, ormai lontana e al sicuro dal suo aggressore che, dopo averla accompagnata sul posto di lavoro, dopo una violenta lite durata quasi due ore durante la quale la vittima ha temuto di essere soffocata e uccisa, si era allontanato con l’autovettura della stessa con l’intento di privargliene l’uso.

Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Flaminio Nuovo, diretto da Luca Cosimati, quando sono giunti sul posto, hanno trovato in strada la giovane che, in evidente stato di agitazione e con il viso tumefatto ha indicato agli operatori l’indirizzo dove poter trovare l’aggressore. Gli investigatori, raggiunta l’abitazione indicata dalla vittima, hanno trovato l’autovettura ancora con il motore caldo e, l’uomo anch’esso in stato di agitazione che, spontaneamente ha consegnato ai poliziotti le chiavi dell’autovettura. La vittima, soccorsa presso l’ospedale San Pietro è stata refertata con una prognosi di 5 giorni.

Accompagnato negli uffici di polizia, l’uomo, dopo gli accertamenti di rito, è stato arrestato e dovrà rispondere di lesioni e maltrattamenti in famiglia e rapina.

E sempre nella zona dello stesso commissariato, ieri pomeriggio su segnalazione della Sala Operativa, sono stati gli agenti della Sezione Volanti, diretta da Marco Sangiovanni ad arrestare per furto aggravato T.C. 29enne romeno, con precedenti specifici di polizia.

L’uomo, insieme a due suoi complici, era stato notato dal direttore di un noto negozio di articoli per la casa ubicato sulla via Cassia mentre stava occultando all’interno di uno zaino, alcuni prodotti di profumeria dagli scaffali del valore di circa 300 euro. Accompagnato presso gli uffici di polizia per gli accertamenti di rito è stato arrestato, in attesa del processo per direttissima. Continuano le ricerche e le indagini per i due complici datisi alla fuga.