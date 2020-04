Aggredisce la ex a martellate, arrestato - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Un’indagine lampo, conclusa in tre ore: gli uomini della Squadra Mobile e del commissariato Romanina hanno arrestato con l’accusa di tentato omicidio e rapina impropria un 47enne, C.S. le sue iniziali. L’uomo, dagli elementi raccolti, è ritenuto responsabile dell’aggressione alla ex, una 37enne, colpita a martellate alla testa e al braccio: la donna è stata trasportata all’ospedale San Giovanni in codice rosso, per lei 45 i giorni di prognosi. L’episodio è avvenuto venerdì 17 aprile in via Sante Monachesi, zona Osteria del Curato.

Il 47enne è’ uscito dal suo ufficio a Pietralata, poi ha chiamato un taxi e si è recato dalla sua ex fidanzata. Non solo: ha pensato nel corso del tragitto di costruirsi un alibi, chiedendo al tassista di fermarsi per timbrare un biglietto alla stazione metro, per poi proseguire la corsa fino a raggiungere l’abitazione della donna. Alle 21,15 la 37enne è rientrata a casa. All’altezza del box condominiale è stata raggiunta da un individuo vestito di scuro, con mascherina e occhiali da sole, che l’ha colpita con un martello e che è fuggita sempre a bordo di un taxi. L’azione violenta è terminata – a quanto pare – dopo che si è rotto il manico del corpo contundente.

Le urla disperate della donna hanno catturato l’attenzione dei vicini. Un testimone, successivamente, ha visto l’aggressore fuggire con due pc in mano. La 37enne, seppur ferita, è riuscita a parlare con gli investigatori: a loro ha detto di essere stata colpita da una persona che, per la corporatura, assomigliava al suo ex, con cui aveva avuto liti sia in passato che la mattina stessa.

I poliziotti immediatamente si sono messi sulle tracce del 47enne il quale, nel frattempo, era tornato a casa, si era cambiato i vestiti e fatto una doccia. Gli investigatori lo hanno bloccato sotto casa.

Successivi riscontri hanno permesso agli investigatori di scoprire che l’uomo si era liberato dei suoi indumenti abbandonandoli, insieme alla custodia del computer rubato, in due vie distinte, all’interno di due cassonetti diversi. I vestiti e la custodia sono stati recuperati e sequestrati dai poliziotti, compreso il computer, recuperato dagli agenti all’interno dell’abitazione del 47enne.