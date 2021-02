Aggredisce e minaccia la madre per 200 euro: 18enne di Ladispoli arrestato dai Carabinieri - Terzo Binario News

I Carabinieri della Stazione di Campo di Mare sono intervenuti presso un’abitazione della località balneare dove era stata segnalata un’accesa lite familiare.

In pochissimo tempo i militari si sono recati sul posto dove hanno accertato che poco prima un 18enne, già noto ai militari, per futili motivi aveva aggredito e minacciato la mamma.

La donna, in forte stato di agitazione, all’arrivo dei militari ha riferito che la lite aveva avuto inizio per questioni economiche in quanto il figlio, abitante a Ladispoli, pretendeva a tutti i costi la somma di 200 euro.

L’aggressore, al termine degli accertamenti, è stato dichiarato in arresto e successivamente accompagnato presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria di Civitavecchia.