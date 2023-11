Agevolazioni tariffarie sul Trasporto pubblico locale 2023, ecco come usufruirne • Terzo Binario News

Tutti i cittadini residenti nel territorio della Regione Lazio con un reddito Isee non superiore a 25.000 euro potranno fruire delle Agevolazioni Tariffarie sul TPL. La percentuale di agevolazione è del 30% (applicata sull’importo intero del titolo di viaggio selezionato),

+ il 20% di sconto ulteriore per tutti i cittadini che hanno un reddito Isee inferiore ai 15.000 euro,

+ maggiorazioni del 10%, 20% e 30% nel caso in cui si acquistino più abbonamenti nello stesso nucleo familiare e nella campagna in corso:

-10% per l’acquisto del SECONDO abbonamento nello stesso nucleo familiare;

-20% per l’acquisto del TERZO abbonamento nello stesso nucleo familiare;

-30% per l’acquisto dal QUARTO abbonamento nello stesso nucleo familiare.

Sarà possibile fruire di un’agevolazione del 10% senza limiti di reddito esclusivamente sull’acquisto di abbonamenti Metrebus validi per un numero di zone/tratte tariffarie superiori a 2.

Per presentare la richiesta è necessario accedere al portale preposto, cliccare sull’apposito comando “ENTRA NEL SIRGAT” e completare la procedura guidata di identificazione digitale con uno dei strumenti: SPID, CIE, CNS o IAM nel caso in cui tu sia un operatore comunale.

https://agevolazionitariffarietpl.regione.lazio.it/agevolazionitariffarietpl/security_login.flyingWeb

Dopo aver inserito la richiesta nel sistema sarà possibile scaricare la domanda in formato pdf.

La richiesta in formato pdf dovrà essere inviata/ consegnata presso l’ufficio preposto del tuo municipio/comune di appartenenza insieme ad una copia del documento di identità, la copia della certificazione ISEE in corso di validità e, la copia della certificazione attestante il possesso di uno dei requisiti per fruire della maggiorazione del 20%.

Sarà possibile inserire la richiesta di agevolazione nel sistema fino al 31 dicembre 2023.