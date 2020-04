Agevolazioni tariffarie del tpl: ecco come fare a Ladispoli - Terzo Binario News

L’Amministrazione comunale rende noto che a partire da oggi, 28 aprile, è possibile richiedere le agevolazione tariffarie 2020 per il Trasporto Pubblico Locale (TPL), attraverso il portale della Regione Lazio, all’indirizzo www.regione.lazio.it/agevolazionitariffarietpl.

Le richieste devono essere inviate secondo i criteri e le modalità confermati per il 2020 e consultabili sul sito della Regione Lazio.

In virtù dell’emergenza sanitaria Covid-19, tenuto conto delle limitazioni negli spostamenti ed in considerazione della chiusura degli uffici, per la validità delle richieste sarà possibile presentarle, corredate della documentazione necessaria, tramite:

Pec: comunediladispoli@certificazioneposta.it

Mail: agevolazioni.tariffarie2020@comunediladispoli.it.

Per eventuali chiarimenti 0699231405-228

mail ufficio.pubblicaistruzione@comunediladispoli.it