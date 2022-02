Agevolazioni tariffarie del tpl, come chiederle a Ladispoli - Terzo Binario News

Dalle ore 9:00 di martedì 1 marzo 2022 è possibile richiedere l’agevolazione tariffaria 2022 per il Trasporto Pubblico Locale (TPL), attraverso il portale della Regione Lazio. Le richieste devono essere inviate secondo i criteri e le modalità consultabili sul sito della Regione Lazio. Gli utenti dovranno inserire nella richiesta un numero telefonico per essere contattati per eventuali comunicazioni.

Le richieste, corredate della documentazione necessaria, devono essere inviate esclusivamente tramite Pec a comunediladispoli@certificazioneposta.it