"Agevolazioni sul trasporto pubblico per i tifosi ospiti": la convenzione tra As Roma, Atac e Comune • Terzo Binario News

“È stata approvata in Giunta la Convenzione tra Roma Capitale, Questura dì Roma, Atac e As Roma per la gestione dell’organizzazione tecnica ed economica del trasporto dei tifosi ospiti nelle gare internazionali”- lo annuncia l’assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè.

“Con la Convenzione stipulata – aggiunge Patanè – andiamo a risolvere un annoso problema, seguendo le indicazioni della Questura e della Prefettura di Roma in tema di sicurezza ed ordine pubblico, con l’individuazione di un percorso risolutivo nell’organizzazione del trasporto dei tifosi ospiti nelle gare internazionali. Grazie all’accordo evitiamo che gravino sui fondi destinati al TPL i costi del trasporto dei supporter stranieri e sul bilancio di Atac eventuali danni provocati alle vetture. In base alla Convenzione, infatti, i costi relativi al servizio di trasporto saranno a carico dell’As Roma. Ringraziamo la società giallorossa per la disponibilità e ci auguriamo che altre realtà sportive capitoline ne seguano presto l’esempio”.