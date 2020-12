Agenda 2030 e gli open day i prossimi impegni della Ladispoli 1 - Terzo Binario News

“Anche quest’anno nell’Istituto Comprensivo Ladispoli1, si sono avviati gli interessanti laboratori che hanno come focus alcune delle tematiche dell’Agenda 2030 dell’Onu, seguendo alcune fra le tematiche principali inerenti ad uno o più obiettivi di sviluppo sostenibile.

A coordinare il Progetto Agenda 2030, che coinvolge le classi della Primaria e della secondaria di primo grado, i docenti Tessicini, Biscotti, Trinetti, Reali e Aloj. Approvato, nel 2015 da 193 stati membri dell’ONU , Agenda 2030 si caratterizza come un programma d’azione per le persone e il pianeta ed ha come obiettivi di sviluppo, quello di porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo, ridurre le disuguaglianze e diminuire le sostanziali differenze tra Paesi ricchi e Paesi poveri, tra regioni più economicamente sviluppate e regioni più sfortunate e promuovere società pacifiche cercando di cambiare il nostro pianeta e renderlo un posto migliore per tutti.

Sviluppare nei nostri studenti la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità: è questo l’obiettivo che i docenti del nostro Istituto, diretto dalla prof.ssa Enrica Caliendo, si sono proposti nell’ambito dell’EDUCAZIONE CIVICA, sviluppando un itinerario di lavoro finalizzato a conoscere gli obiettivi del piano dell’“AGENDA 2030”.

I diritti che i 17 Obiettivi, individuati dall’ONU, vogliono raggiungere dovranno essere dunque validi per tutti. “NESSUNO ESCLUSO” è uno dei principali slogan dell’ “Agenda 2030”: nessuno cioè deve essere lasciato indietro e il progresso dovrà essere ottenuto per tutti e per l’intera umanità.

Vivace l’interesse dimostrato dai ragazzi e dalle ragazze delle classi che hanno aderito al Progetto; efficace e proficuo l’impegno profuso nelle attività. L’intento è anche quello di far scuola in maniera creativa e coinvolgente usando una pluralità di linguaggi, dall’iconico al multimediale, che promuovano la sensibilizzazione dei ragazzi alle tematiche proposte, stimolare quella molla che riesce ad attivare l’entusiasmo su un particolare aspetto della proposta educativa!

In vista delle iscrizioni all’anno scolastico 2021/2022, il nostro Istituto, non ha rinunciato a presentare tutti i propri progetti ad alunni e genitori. Anche in epoca di pandemia. E per non abbandonare le famiglie ci siamo attrezzati con tour virtuali che consentiranno a tutti, comodamente seduti nel salotto di casa, di visitare i nostri ambienti scolastici. Ma anche di interloquire con il nostro Dirigente Scolastico, Prof.ssa Enrica Caliendo, e con i docenti dei tre ordini di scuola, pronti ad accogliere e dare informazioni utili per chi volesse iscrivere i propri figli nel nostro Istituto. Gli accattivanti laboratori organizzati da tutti gli ordini di scuola, svolti nel rispetto rigoroso delle norme anti covid, potranno dimostrare la ricchezza e la validità del nostro PTOF, nei giorni destinati agli “OPEN DAY” che hanno avuto inizio il giorno 10 per proseguire il 15e il 17 dicembre. Un ultimo incontro è previsto lunedì 11 gennaio 2021.Invitiamo quindi tutti coloro che vorranno visitare virtualmente il nostro Istituto e tutti i suoi spazi, potrà ancora farlo sul sito web della nostra scuola, digitando www.icladispoli1.edu.it “

Marianna Miceli ( Docente dell’Istituto)