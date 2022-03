Afap Santa Marinella: "Cerchiamo una sede per sistemare i nostri pc" - Terzo Binario News

“L’Associazione Nazionale Afap “Amici Forze Armate e di Polizia” di Santa Marinella chiede un aiuto al Comune di Santa Marinella ed ai cittadini per trovare un luogo idoneo a titolo gratuito da impiegare per cablare una rete di personal computer fissi donati dalla Corte dei Conti di Roma all’associazione, tali sarebbero disposti ad effettuare anche altre donazioni.

I dispositivi verranno usati per organizzare corsi, eventi, e altro con professionisti e forze dell’ordine in favore della città e di chi vorrà farne uso, un modo anche per aiutare e supportare coloro che ne sono senza ed aiutare a crescere il bagaglio culturale di ognuno, creando condivisione.

Lo scopo dell’ AFAP è quello di creare una stretta sinergia tra la cittadinanza, Forze Armate e Forze dell’Ordine senza alcuna finalità politica o di natura sindacale.

In concreto, l’associazione intende costituire un luogo (fisico e virtuale) ideale privilegiato d’incontro e di riflessione attraverso la conoscenza e lo scambio d’idee, sviluppando tutte quelle attività meritorie per la tutela della collettività.

Nell’ ambito delle proprie attività, l’associazione promuove per i soci facilitazioni e assistenza, attraverso convenzioni ( Università degli Studi UniNettuno, Euronics, Notai, Avvocati, Servizi Finanziari e Caf, ect ect)”.

il Presidente Antonio Capuozzo