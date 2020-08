Aeroporto di Fiumicino, riapre lo sportello ‘Carte d’identità al volo’ - Terzo Binario News

Il servizio è del Comune della cittadina litoranea: sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 14 alle 15,30

Riapre all’aeroporto di Fiumicino lo sportello ‘Carte d’identità al volo’ del Comune di Fiumicino. Lo Sportello – prosegue – sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 14 alle 15,30.

“Ringraziamo Aeroporti di Roma – dice il vicesindaco di Fiumicino, Ezio Di Genesio Pagliuca – che ha permesso la ripartenza in tutta sicurezza, dopo varie settimane di chiusura dovuta all’emergenza sanitaria in corso di questo importante sportello per la cittadinanza”.