Adozioni del cuore urgenti per Black, Sofia e il piccolo Tommy • Terzo Binario News

BLACK è da troppo tempo in canile ,povero amore, per di più nelle sue condizioni, è davvero un essere speciale che merita di avere la piena considerazione l’amore e l’affetto del genere umano che purtroppo ha dimostrato sinora di non avere la giusta sensibilità mentre avrebbe dovuto fornirgli l’ appoggio per trovargli, come era d’obbligo una famiglia, recuperiamo dimostrando il massimo impegno per farlo adottare: per info Angelinda 3208322710.

Ma anche la storia di SOFIA è simile.Povero piccolo grande amore ma perché mai tanta tristezza e dolore nella tua vita? Non meriti ciò, speriamo in un futuro migliore e facciamo tutti insieme di tutto perché splenda da ora in avanti il sole dell’amore dell’affetto della gioia nella tua vita tu che sei tanto, tanto dolce meriti da ora in avanti solo cure affetto amore, e’ URGENTEEEEEE. Viaggia al CENTRO-NORD con staffetta

Sofia ha vissuto anche lei in canile a Napoli per tutta la sua vita… non ha storia, non ha passato… solo la data d’ingresso in canile e poi il nulla … una cagnolina invisibile al mondo da sempre, non ha mai conosciuto cure o amore eppure lei è davvero tanto dolce.

Sofia è cieca, ha 10 anni e cerca un miracolo una famiglia che la accolga dopo una vita intera di attesa riusciamo a donarle qualche anno in pace e serenità? 10 anni taglia media sterilizzata vaccinata con microchip

SI AFFIDA DOPO ITER DI ADOZIONE Per info Luana +39 351 520 1180

Ilaria +39 333 640 2983.

TANTISSIMI APPELLI PER TE DOLCISSIMO TOMMY, NESSUNO HA CHIESTO DI TE, NESSUNO Stai per essere trasferito in canile ed io non posso fare niente, NIENTE 7 mesi taglia media contenuta max 18 kg da adulto In regola con prassi sanitaria Chippato. Compatibile con tutti si trova in Emilia Romagna

Urgentissimo 329 837 3199 Laura.