Questo cagnolino di 6 anni, 6 kg, lo stanno portando in canile. Rinuncia di proprietà perché la proprietaria e’ incinta. Morira’ certamente di dolore .. i box sono infuocati con il caldo e i cani stanno patendo le pene dell inferno .Una mamma per questa povera anima? Si trova in Sicilia(Gela)

Contattare 350/1196942