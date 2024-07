Adozione del cuore urgentissima per il cagnolone Sean • Terzo Binario News

Ancora una volta ci troviamo di fronte ad un atto criminale e vergognoso, compiuto da persone indegne, che hanno tenuto con se questo povero cagnolone per ben 13 anni e che un giorno hanno deciso di liberarsene. Vergogna!

Sean sta in quel box smarrito e scombussolato, ci ha fatto una tenerezza infinita vedere quello sguardo triste, il suo modo di avvicinarci per chiedere conforto, una carezza, una parola di amore.



Cerchiamo per Sean una adozione bella e anzi bellissima, che gli regali alcuni anni di gioia, di amore vero, di una casetta comoda e una cuccia calda. Aprite il vostro cuore e la vostra casa a questo meraviglioso cagnolotto buono e dolce.



Sean è ancora uno splendido cagnolone di taglia medio grande sui 30 kg nato probabilmente nel 2010 e, dopo aver vissuto tutta la vita con la sua famiglia di infami, è stato abbandonato ed è finito in canile ad agosto 2023.

Adesso vive da 11 mesi sempre chiuso in un box di solo cemento, senza mai uscire. Ha perso tutto. Fa pochi passi dentro il box, smarrito, triste, la testa bassa. Non ha niente da vedere, nessuno a confortarlo, a dirgli che non è stato tradito, che ci ricordiamo di lui.

Ha dato tutto sè stesso e il suo cuore per 13 anni a chi lo ha abbandonato per la strada.

Non lasciamo che muoia qui dentro, con la testa bassa.

Una casa per lui, per Sean, per il suo cuore mite che ancora non smette di amare.

Vaccinato, microchippato, sterilizzato. Negativo alla leishmania a settembre 2023Si trova in un canile privato convenzionato in provincia di Frosinone.



Adottabile al centro e Nord con visita di preaffido, moduli adozione, disponibilità a mantenere i contatti ed al postaffido.

Per info ed adozioni contattare:Paola 3397876019 paola.aclonlus@gmail.com“



Anna Bianca 3475143882 3343655706 anna.aclonlus@gmail.com



https://www.aclodv.org/adozioni/sean-il-buono-abbandonato-a-13-anni-video/#:~:text=SEAN%20il%20buono,aclonlus%40gmail.com