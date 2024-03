Adozione del cuore urgente per Luther • Terzo Binario News

Taglia: Media | Età: nato 2013.

Luther, preso da cucciolo per metterlo in giardino a fare la guardia. Gli hanno tagliato la coda, probito per legge. Ma Luther che ha gli occhi buoni, il cuore tenero, e l’animo gentile, probabilmente ha fallito questo compito ed è stato quindi abbandonato per la strada ancora cucciolotto di solo 1 anno.

Entrato in canile così giovane , era già molto socievole e affettuoso, sicuramente un cane di casa, preso da cucciolo e cresciuto un po’ troppo.

Luther vive ormai da 8 lunghi anni sempre chiuso nel box di cemento che vedete in foto, senza uscire mai. Mai una sola volta in 8 anni è uscito da qui. Le pareti del box sono alte, in muratura, non si vede nulla. Davanti solo delle sbarre di ferro. E’ chiuso in una scatola di cemento.

Luther è rimasto nonostante questa detenzione disumana un cane di casa, è molto affettuoso cerca sempre le carezze quando entriamo nel box . Noi possiamo entrare 1 volta sola ogni due mesi, e allora Luther ci abbraccia, si fa accarezzare la testa e lasciare indietro le orecchie, come un cucciolo. Fa saltelli di gioia intorno a noi e poi si accuccia, come i cuccioli, per ricevere una carezza. Stringe il cuore vederlo così, fa una tristezza infinita.

E anche lui adesso, dopo 8 anni di cemento e di nulla, si sta intristendo. Luther non ce la fa più. Convive in box con altri cani maschi, va d’accordo con tutti. Noi lo vediamo invecchiare qui dentro , anno dopo anno.



E’ un cane di bella presenza, più ancora che in foto, e dal cuore d’oro. Lui ricorda il suo primo anno passato in famiglia e cerca l’attenzione, l’amore. Non può finire dentro qui la sua vita.

Ha 10 anni, per tutto quello che ha sofferto, per il suo cuore, per la gioia immutata con cui ci accoglie ogni volta, portiamolo via da questo box. Portiamolo n una casa. Le zampe gli si stanno tagliando sul cemento. Portiamolo ad annusare l’erba, a camminare su un prato.

La sua gioia sarà immensa. Per lui sarà come rinascere.

Luther è vaccinato, microchippato, sterilizzato.



Si trova in un canile privato convenzionato in provincia di Frosinone, adottabile in tutto il Centro e Nord, con visita preaffido, moduli adozione, disponibilita’ a mantenere i contatti ed al postaffido.



Per info contattare :Paola 3397876019 paola.aclonlus@gmail.com



Anna Bianca 3475143882 3343655706 anna.aclonlus@gmail.com

Pubblicato giovedì, 28 Marzo 2024 @ 06:42:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA