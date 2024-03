Adozione del cuore urgente per il tenero Pino • Terzo Binario News

Che bello questo cucciolotto dal manto nero vellutato che meraviglia!!! Non ci si può non innamorare di lui, non facciamolo finire in canile aiutiamolo, Aiutiamolo Rossella 3383745265 no chiamate, breve presentazione su whatsapp,adozione del SUPER CUORE lui in canile non può stare TERAMO , PINO DOPO 7 ANNI PINO DEVE CAMBIARE CASA.

Il vecchio proprietario di Pino purtroppo, per gravissimi problemi di salute, non riesce più ad occuparsi di lui come vorrebbe…

Pino è vissuto sempre in casa…NON PUÒ FINIRE IN CANILE

Non resisterebbe dentro un box…

Nome: Pino

️Età: 7 anni

Taglia: MEDIA sui 25 kg

Razza: Sharpei

Compatibilità: va d’accordo con tutti i cani. Da testare con i gatti

Coccole: Pino è cane dolcissimo! È molto socievole con le persone!

Casa: Pino è sempre vissuto in casa. È bravissimo.

È abituato a sporcare fuori e ad andare al guinzaglio.

Caratteristiche particolari: Pino purtroppo è CIECO da 3 anni. A causa di un retinoblastoma ha perso la vista. Nonostante questo è totalmente autonomo e non manifesta difficoltà evidenti!

AIUTATEMI A CONDIVIDERE!!

NON FACCIAMOLO FINIRE IN CANILE

È affidato vaccinato microchippato e castrato

Arriva in tutto centro e nord Italia con staffetta autorizzata.

Per maggiori informazioni scrivetemi su whatsapp un messaggio di presentazione del vostro nucleo familiare al 3383745265, Rossella

NO CHIAMATE

