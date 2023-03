Adozione del cuore urgente per Helga, meravigliosa pastore tedesco • Terzo Binario News

Helga è un pastore tedesco di otto anni, E’ bella, buona, dolce ed affettuosa, taglia medio/grande.

Si accende di gioia quando ci vede e striscia con la testa bassa contro il muro quando andiamo via.

Vive da sette anni in un box di cemento senza mai uscire . Vaccinata, microchippata, sterilizzata. Si trova in un canile privato convenzionato in provincia di Frosinone, adottabile al Centro e Nord con visita preaffido, moduli adozione, disponibilità a mantenere contatti ed al postaffido.

Per info ed adozione contattare:

Paola 3397876019 paola.aclonlus@gmail.com

Anna Bianca 3343655706 – 3475143882 anna.aclonlus@gmail.com



Francesca 349 1970995 francesca.aclonlus@gmail.com

roberta.pe9@gmail.com